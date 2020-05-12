الكعبي يحذر من مشروع سياسي عراقي – أميركي لاعادة هيمنة واشنطن على بغداد

2020/05/12 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياس سعد الكعبي، الثلاثاء، من مشروع سياسي عراقي – أميركي لاعادة هيمنة واشنطن على بغداد والمجيء بشخصيات عراقية بفكر أميركي لادارة البلد في المرحلة المقبلة، لافتا الى ان اميركا خسرت ورقة داعش في العراق ولم تتمكن من تحقيق النصر وبالتالي ستلجأ الى العمل السياسي للسيطرة على مقاليد الحكم.وقال الكعبي في […]

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