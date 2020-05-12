المالية النيابية تؤكد قرب حسم ملف موازنة 2020

2020/05/12 | 09:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، قرب حسم ملف موازنة 2020 وارسالها من الحكومة الى البرلمان لغرض التصويت عليها، لافتا الى ان شهر تموز المقبل لابد ان يشهد مناقشة موازنة 2021.وقال عضو اللجنة النائب حنين القدو في تصريح لـ /المعلومة/، ان “من المؤمل ان يكون للجنة المالية النيابية لقاء مع وزير المالية علي […]

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