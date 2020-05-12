2020/05/12 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف القيادي الكردي المستقل، محمود عثمان، الثلاثاء (12 ايار 2020)، عن اتفاق بين الحزب الديمقراطي ا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اتفاق بين الديمقراطي والوطني الكردستانيين على ترشيح شخصيتين لحقيبتي الخارجية والعدل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اتفاق بين الديمقراطي والوطني الكردستانيين على ترشيح شخصيتين لحقيبتي الخارجية والعدل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).