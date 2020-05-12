آمر لواء بالحشد يكشف تفاصيل جديدة عن كمين “داعش” في خانقين

2020/05/12 | 09:19 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روى آمر اللواء 110 بالحشد الشعبي ظاهر المندلاوي، الثلاثاء، تفاصيل كمين داعش الإجرامي الذي استهدف عائلة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.واوضح المندلاوي في تصريح لاعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ، ان “عناصر داعش نصبوا كمينا لعائلة كانت تستقل سيارة في طريق عودتها للمنزل في قرية (تفرقة) بخانقين”، مبينا ان “الإرهابيين قاموا باضرام

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