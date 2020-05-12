الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر داعش إثر كمين استهدف مدنيين في خانقين

2020/05/12 | 09:21 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتبك الحشد الشعبي، الثلاثاء، مع ارهابيي داعش في محافظة ديالى على خلفية تنفيذهم كمين اجرامي ضد عائلة مدنية بقضاء خانقين.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان عناصر داعش نصبوا كمينا لعائلة في قرية “تفرقة” في خانقين اثناء رجوعهم الى المنزل، مبينا ان الارهابيين اقدموا على احراق سيارة العائلة قبل ان يتدخل اللواء 110

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