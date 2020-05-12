الحشد ينقذ طفلة قضى ابويها حرقا على يد “الدواعش” في خانقين

2020/05/12 | 09:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف آمر اللواء 110 بالحشد الشعبي ظاهر المندلاوي، الثلاثاء، عن تفاصيل كمين داعش الإجرامي الذي استهدف عائلة في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.واوضح المندلاوي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “ عناصر داعش نصبوا كمينا لعائلة كانت تستقل سيارة في طريق عودتها للمنزل في قرية (تفرقة) بخانقين”، مبينا ان “ الإرهابيين قاموا […]

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