2020/05/12 | 09:24 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الحكومة اليمنية ستواجه الانفصاليين في الجنوب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 09:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الحكومة اليمنية ستواجه الانفصاليين في الجنوب) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الحكومة اليمنية ستواجه الانفصاليين في الجنوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).