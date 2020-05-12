الجبوري: لا يمكن انكار بطولات الحشد بمناطق السنة والكاظمي جزء من صفقة خارجية

2020/05/12 | 10:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، الثلاثاء، أنه لا يمكن انكار بطولات الحشد الشعبي في المناطق السنية، فيما اعتبر أن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي اصبح جزءا من صفقة خارجية كبيرة.وقال الجبوري في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “قوات الحشد الشعبي بذلت جهودا كبيرة في تحرير المناطق السنية من سيطرة تنظيم […]

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