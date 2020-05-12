تركيا تعلن إلغاء دوريات كرة السلة بسبب كورونا

2020/05/12 | 10:07 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد التركي لكرة السلة، أنه تقرر إلغاء دوريات كرة السلة هذا الموسم، بسبب التدابير الوقائية من فيروس كورونا.وأوضح الاتحاد في بيان، أن المباريات المتبقية من دوريات كرة السلة، لن تُستكمل، وأن الدوريات ستنتهي دون إعلان الفائز باللقب.وذكر البيان أن الموسم المقبل، سينطلق بالفرق المشاركة في الدوريات الحالية، دون سقوط أي فريق للدرجات

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