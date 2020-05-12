2020/05/12 | 10:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جملة من قرارات تكليف وزراء بمهام حقائب وزارية أخرى بالوكالة.

واظهرت الوثائق الصادرة عن رئاسة الوزراء، تكليف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال بتولي حقيبة وزارة الثقافة بالوكالة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم بمهام وزير العدل، ووزير النقل ناصر حسين بندر بمهام وزير الهجرة والمهجرين، ووزير التربية علي حميد مخلف بمهام وزير التجارة، ووزير المالية علي حيدر عبد الأمير بمهام عمل وزير النفط، إضافة الى تكليف الوكيل الاقدم لوزارة الخارجية عبد الكريم هاشم مصطفى بمهام وصلاحيات الوزير، فيما اشارت كتب التكليف الى ان عمل الوزراء المكلفين وكالة سيستمر لحين تسمية وزراء للوزارات الشاغرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يكلف وزراء بالحكومة الجديدة بمهام عدد من الوزارات بالوكالة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يكلف وزراء بالحكومة الجديدة بمهام عدد من الوزارات بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).