البيت الأبيض : ترمب حث مصطفى الكاظمي على إجراء الانتخابات المبكرة في العراق

2020/05/12 | 10:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حث رئيس الولايات المتحدة الاميركية دونالد ترمب، رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على اجراء الانتخابات المبكرة في العراق، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن ترمب تحدث مع الكاظمي لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته.

واكد الرئيس ترمب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة.

وأضاف البيان أن الرئيس ترمب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة وأكد على الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش.

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