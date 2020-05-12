وزارة الصحة: ندرس استقدام فرق طبية أجنبية للعمل في مستشفيات العراق

2020/05/12 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس استقدام فرق طبية أجنبية للعمل في مستشفيات العراق.وقال وزير الصحة، حسن التميمي، في تصريح صحفي واطلعت عليه وكالة صدى، إن “وزارته مستمرة وبشكل جدي وحقيقي باتخاذ الاجراءات الوقائية الاستثنائية لمواجهة جائحة كورونا منذ ظهورها أول مرة, ونجح العراق بشكل جيد في السيطرة على انتشار كورونا ونحاول السيطرة

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