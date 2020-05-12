مصرف الرافدين يعلن قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع لمنح قروض السيارات ويوضح شروط التقديم

2020/05/12 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن يحملون بطاقات الماستر كارد الصادرة من مصرفنا حصرا في منح قروض السيارات.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه “ومن اجل تسهيل إجراءات منح قروض السيارات تقرر قبول كفالة منتسبي الدفاع والداخلية ممن يحملون البطاقة الالكترونية (الماستر كارد) الصادرة من […]

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