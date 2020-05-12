النزاهة تكشف عن ضبط 3 عمليات فساد في نينوى

2020/05/12 | 10:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى من تنفيذ ثلاث عملياتٍ أسفرت عن ضبط صهاريج وقود معدةٍ للتهريب، ووسيطين في رشوةٍ، ومتهمين آخرين في مديريَّة ماء المحافظة.وقالت هيئة النزاهة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إن “العملة تمت بموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، متهمين اثنين متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة؛ لغرض إيصاله إلى […]

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