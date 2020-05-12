2020/05/12 | 10:11 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ ترجمة … أمضى مهند العنزي قرابة شهر في جناح للعزل في مستشفى في مدينة الموصل بشمال العراق يتعالج من فايروس كورونا، لكنه الآن وقد تعافى ، يقول العنزي إنه واجه شكوكا من بعض السكان المحليين الذين يخشون من أنه سينشر المرض.
ونقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن العنزي قوله إنه ” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: العراقيون المتعافون من كورونا يواجهون وصمة اجتماعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ونقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن العنزي قوله إنه ” […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: العراقيون المتعافون من كورونا يواجهون وصمة اجتماعية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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