تقرير: العراقيون المتعافون من كورونا يواجهون وصمة اجتماعية

2020/05/12 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … أمضى مهند العنزي قرابة شهر في جناح للعزل في مستشفى في مدينة الموصل بشمال العراق يتعالج من فايروس كورونا، لكنه الآن وقد تعافى ، يقول العنزي إنه واجه شكوكا من بعض السكان المحليين الذين يخشون من أنه سينشر المرض.ونقلت وكالة رويترز في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن العنزي قوله إنه ” […]

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