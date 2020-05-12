برشلونة يحسم ضم نجمي الكالتشيو

2020/05/12 | 10:12 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن برشلونة يسير في الاتجاه الصحيح، من أجل إبرام صفقتين من العيار الثقيل، في الميركاتو الصيفي المقبل.وذكرت الصحيفة، أن “برشلونة متفائل جداً بشأن إغلاق عمليتي نقل لاعب وسط يوفنتوس، ميراليم بيانيتش، ومهاجم إنتر ميلان، لاوتارو مارتينيز”.وحصل النادي الكاتالوني بالفعل على موافقة كلا اللاعبين لنقلهما إلى كامب نو، ويتبقى

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