2020/05/12 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بالوثائق.. الكاظمي يكلف 5 وزراء لإدارة خمس حقائب شاغرة في حكومته بالوكالة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بالوثائق.. الكاظمي يكلف 5 وزراء لإدارة خمس حقائب شاغرة في حكومته بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).