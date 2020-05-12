متحدث باسم البيت الأبيض: ترامب شجع الكاظمي على تنفيذ الاصلاح والانتخابات المبكرة

2020/05/12 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، جاد دير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي على تنفيذ الإصلاح والانتخابات المبكرة.

وقال دير في بيان إن "ترامب تحدث مع الكاظمي لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته".

وأضاف البيان، أن "الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق خلال جائحة فيروس كورونا المستمرة، وأكد الاهتمام المشترك مع العراق بإلحاق هزيمة دائمة بحق تنظيم داعش".

وأشار الى أن "الرئيس ترامب شجع أيضا رئيس الوزراء على تناول مطالب الشعب العراقي للإصلاح والانتخابات الوطنية المبكرة والمشروعة".

وأمس الاثنين، تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ فيه الكاظمي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن الأخير "شكر الرئيس الأمريكي على التهنئة"، مؤكدا "حرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة".

من جانبه أكد الرئيس ترامب أن "العراق بلد قوي ومهم ويمتلك دوراً مركزياً في المنطقة وفي تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي".

وشدد ترامب على "حرص الولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز العلاقات بين البلدين، واستعداد بلاده لتقديم المساعدات الاقتصادية الضرورية لدعم الاقتصاد العراقي".

واتفق الجانبان، وفقا للبيان، على "توسيع التعاون في مجال مكافحة جائحة كورونا، الى جانب تطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بما يخدم مصالح البلدين".

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