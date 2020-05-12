الرافدين يعلن قبول كفالة منتسبي الداخلية والدفاع لمنح قروض السيارات

2020/05/12 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء (12 أيار 2020)، قبول كفالة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ممن يحملون...





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