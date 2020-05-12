كورونا يودي بحياة اكثر من 283 الف انسان في العالم

2020/05/12 | 10:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ283,978 شخصاً على الأقل حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر.وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4,148,350 إصابة في 195 بلداً ومنطقة.ولا تعكس الإحصاءات إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي دخوله المستشفى.

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