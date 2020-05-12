التميمي : المحاصيل الزراعية في محافظة ديالى تعرضت لكارثة غير معلنة

2020/05/12 | 10:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن محافظة ديالى، فرات التميمي، إن المحاصيل الزراعية في المحافظة تعرضت لكارثة غير معلنة، وتسببت بخسائر كبيرة تفوق خسائر الحرائق التي تعرضت لها مزارع الحنطة والشعير في الآونة الاخيرة.

وقال التميمي إن عواصف ترابية قوية جدا ضربت محافظة ديالى على مدار اليومين الماضيين، ادت الى تدمير مساحات تقدر بالآلاف الدونمات من محصولي الحنطة والشعير.

واضاف، ان الدمار الذي احدثته العواصف الترابية اضعاف الاضرار التي سببتها نيران الحرائق في ديالى، مبينا أن بعض المزارع وخاصة الكبيرة التي تزيد مساحتها عن ألف دونم نسبة الاضرار فيها بلغت مئة بالمئة، ولفت التميمي إلى أن الحكومة ملزمة بتعويض المزارعين المتضررين.

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