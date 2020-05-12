2020/05/12 | 10:16 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن اخماد حرائق جبال مخمور في نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة صدى , انه “تم انهاء واخماد حرائق جبال مخمور في نينوى والتي اندلعت بمساحة من الاعشاب وحشائش متيبسة”.واضافت ان “الفرق تمكنت من تطويق النيران والسيطرة على الحريق دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية او مادية رغم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن اخماد حريق جبال مخمور) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن اخماد حريق جبال مخمور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).