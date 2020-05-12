منظمة التجارة تتوقع انخفاضًا تجاريًا يقدر بـ32 بالمئة خلال العام الحالي.. المنطقة العربية ستشهد عاصفة كبيرة

2020/05/12 | 10:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال آلان وولف، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، إنه ينبغي للحكومات تكثيف التعاون الدولي للاستجابة لتحديات وباء “كوفيد – 19″، لافتا إلى أن توقعات المنظمة أظهرت انخفاضا تجاريا من المرجح أن يراوح هذا العام بين 13 و32 في المائة وانتعاش في عام 2021 حسب الظروف.وأضاف في تصريحات أمام اجتماع عبر […]

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