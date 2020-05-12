امريكا تسجل أقل من 900 وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

2020/05/12 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الولايات المتحدة 830 وفاة جراء فيروس كورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلاد الى 80,352.ويلي هذا التعداد حصيلة الأحد التي بلغت 776 وفاة، وهو أدنى عدد وفيات في يوم واحد منذ آذار/مارس.لكن هذا التراجع لا يبدد المخاوف حول أعداد الوفيات التي تستمر في التصاعد في بعض الولايات […]

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