لا إصابات جديدة في الصين بكورونا بعد ارتفاع خلال نهاية الاسبوع

2020/05/12 | 10:22 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الصين عدم تسجيل أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا المستجد ، بعد يومين متتاليين من تزايد الإصابات التي غذّت المخاوف من موجة تفش ثانية.ورغم أن الصين تمكنت من السيطرة على الفيروس إلى حد كبير، الا انها لا تزال على المحك، خشية أن تقوّض موجة ثانية جهود إعادة الاقتصاد إلى الحياة.وعادت الإصابات الى […]

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