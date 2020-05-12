ظريف: لا توجد أي مفاوضات مع أميركا

2020/05/12 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، أنه ليست هنالك اي مفاوضات مع اميركا، مشددا على انه يجب على الحكومة الاميركية اصلاح سلوكها بدل سوق التبريرات والاعذار.وقال ظريف في تصريح نقلته وسائل اعلام إيرانية، إنه “ليست هنالك اي مفاوضات مع الاميركيين الذي اثبتوا بانه لا يمكن الثقة بمفاوضاتهم ونتيجة مفاوضاتهم”.واضاف، ان […]

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