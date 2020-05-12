2020/05/12 | 10:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ارتفعت أسعار عقود خام برنت تسليم شهر يوليو المقبل، اليوم الثلاثاء، بنحو 0.94 في المائة ” لتتداول عند 29.91 دولار للبرميل.وصعد خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) تسليم شهر يونيو، بنحو 1.7 في المائة ليتداول عند 24.55 دولار للبرميل.يأتي ذلك بعد أن وجّهت شركة أرامكو السعودية إلى تخفيض إنتاجها من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد يوم التخفيض الطوعي.. أسعار النفط تقفز) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد يوم التخفيض الطوعي.. أسعار النفط تقفز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).