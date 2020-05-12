يحيى رسول يعرب عن اعتزازه بقرار تعيينه ناطقا باسم القائد العام للقوات المسلحة

2020/05/12 | 10:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق الناطق باسم القائد لعام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، على قرار تعيينه بالمنصب الجديد من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

واعرب رسول في تغريدة مقتضبة على تويتر، عن اعتزازه بتكليفه بالمهمة الجديدة، مبديا استعداده لتقديم كل ما بوسعه لخدمة بلده وشعبه.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد اصدر أمرا ديوانيا بإعفاء اللواء الركن عبد الكريم خلف من مهام عمله ناطقا اعلاميا باسم القائد العام للقوات المسلحة، وتعيين العميد يحيى رسول بدلا عنه.

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