تحالف الفتح : المطالبة بوضع الحكومة السابقة تحت الإقامة الجبرية هو للحصول على مكاسب سياسية

2020/05/12 | 10:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، على تصريحات نيابية طالبت بوضع رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي واعضاء بحكومته، تحت الاقامة الجبرية للتحقيق معهم في مجموعة اتهامات وجهت ضدهم.

وقال عباس الزاملي، إن حكومة عادل عبد المهدي لها ما لها وعليها ما عليها خلال الفترة السابقة، سواء ما طبقته من اجراءات رافقت التظاهرات أو الاجراءات التي اتخذت بحق الضباط المتهمين بقمع المتظاهرين.

وأضاف الزاملي، أن ما يطالب به البعض بوضع عبد المهدي ووزرائه تحت الاقامة الجبرية لا يعدو كونه طلباً يهدف للحصول على مكاسب سياسية، أو هو رؤية لشخص معين، أكثر من كونه قرارا مهنيا، مبيناً أن عبد المهدي وحكومته وفي حال كانت هناك قضايا ضدهم، فالقضاء موجود.

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