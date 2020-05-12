اغتيال حارس ومؤذن جامع شرقي صلاح الدين

2020/05/12 | 10:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الثلاثاء باغتيال حراس ومؤذن جامع في قضاء خورماتو المتنازع عليه شرق محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان مسلحين مجهولين قاموا وفي تمام الساعة الثالثة فجرا باطلاق النار على المدعو (فاروق مجيد) حراس ومؤذن جامع "الصبور" في حي الطين في خورماتو واردوه قتيلا في الحال.

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