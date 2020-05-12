القبض على ٦٥ شخصاً مخالفاً لتعليمات حظر التجوال في بغداد

2020/05/12 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على 19 شخصا وضبط 103 عجلة ودراجة نارية في بغداد.وذكرت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن دورياتها “ألقت خلال الـ 24 ساعة الماضية على ( ٦٥) شخص مخالفين لتعليمات وأوقات حظر التجوال، فضلا عن القبض على (١٢٥)متسولا”.وأضافت المديرية، انه “تم ضبط تسع […]

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