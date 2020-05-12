التحالف الكردي يتفق على مرشحي وزارتي العدل والخارجية

2020/05/12 | 10:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، عزمه ترشيح خالد شواني لمنصب وزير العدل، وفؤاد حسين لوزارة الخارجية، وذلك بالاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني. وقال القيادي الكردي محمود عثمان، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، اتفقا على ترشيح خالد شواني لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية، بينما سيكون فؤاد حسين مرشح الكرد […]

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