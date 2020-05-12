2020/05/12 | 10:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذّر علماء من قسم علم وظائف الأعضاء، في جامعة جينينغ الصينية، النساء من العقم المحتمل بسبب فيروس “كورونا”.وأعلن الأطباء أن عدوى فيروس كورونا يمكن أن تؤثر على الجهاز التناسلي للمرأة، بحسب ما نقلته صحيفة “إزفستيا”.ولاحظ العلماء أن بروتين “ACE2” (إنزيم محول للأنجيوتنسي – تم إثبات أن مستقبلات ACE2 هي نقطة دخول بعض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العلماء يحذرون من العقم عند النساء بسبب “كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العلماء يحذرون من العقم عند النساء بسبب “كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).