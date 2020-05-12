ليفربول يشعر بالإهانة بعد اتهام جماهيره بتجاهل إرشادات الصحة

2020/05/12 | 10:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يشعر نادي ليفربول بالإهانة لأن الكثيرين يعتقدون أن جماهيرهم لن تحترم إرشادات الصحة العامة عند تتويجهم بلقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.وحسب صحيفة “ميرور” الإنجليزية، فإن “ليفربول يشعر بالإهانة بسبب انتشار مثل تلك الأقاويل”.وأشارت إلى أن “ليفربول ينوي استخدام الكثير الإجراءات لضمان عدم تجمع الحشود خارج الملعب، بما في ذلك تقديم […]

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