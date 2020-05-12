لابورتا يلقي الكرة في ملعب جوارديولا

2020/05/12 | 10:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة السابق في الفترة بين 2003، و2010، أنه ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية للنادي العام المقبل.وقال لابورتا، خلال تصريحاته لقناة “TV3” الكتالونية: “أود بشدة أن يعود جوارديولا، لكنه الآن في مانسشتر سيتي، وهو قرار يجب أن يتخذه بيب شخصيًا”.وتابع: “هو مثال التدريب في برشلونة وكثير من الكتالونيين يرغبون في عودته مرة […]

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