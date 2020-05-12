2020/05/12 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذرت دراسة جديدة أجرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية من خطورة انتقال فيروس كورونا المستجد إلى جسم الإنسان من خلال العين نظرا لوجود نفس المستقبلات المتواجدة في الجهاز التنفسي.وقام فريق من الباحثين في كلية الطب بإجراء الدراسة بعد أن رصدوا حالات التهاب وتهيج في أعين الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.ونوه الخبراء إلى أن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( علماء: عين الإنسان “خزان” لفيروس كورونا المستجد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( علماء: عين الإنسان “خزان” لفيروس كورونا المستجد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).