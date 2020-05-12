محافظة بغداد تعلن رفع أسماء متقاعدي التربية إلى المالية

2020/05/12 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن رفع جميع اسماء المتقاعدين في الدوائر التابعة لها الى وزارة المالية لغرض اطلاق رواتب المعينين الجدد في مديريات التربية الست والبالغ عددهم 13 الفا.وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “المحافظة كانت قد عينت العام الماضي، 13 الفا من المتقدمين […]

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