كيف ارتكب الكاظمي مخالفة دستورية وقانونية في أول أمر ديواني اصدره؟

2020/05/12 | 10:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت أستاذة القانون الدستوري، تغريد عبد القادر علي، الاثنين، عن اشكالية دستورية وقانونية في اول امر ديواني يصدر من الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي الخاص بإحالة عادل عبد المهدي ووزراءه الى التقاعد.وقالت عبد القادر، في بيان تلقته “العهد نيوز” إن “رئيس مجلس الوزراء أصدر الامر الديواني رقم (1) في ٢٠٢٠/٥/٧ المتضمن إحالة […]

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