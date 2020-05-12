2020/05/12 | 10:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ،القبض على ١٢ إرهابيا في منطقة الرشيدية بالجانب الايسر من الموصل.وذكر بيان للمديرية ان عملية القبض تمت خلال عملية تفتيش للمنطقة وجميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 12 ارهابيا بايسر الموصل) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 12 ارهابيا بايسر الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).