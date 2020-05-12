وزيرة بريطانية تكشف عن تخصيص أموال في موازنة بلادها لمساعدة العراق

2020/05/12 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، آن ماري تريفيليان، الثلاثاء (12 أيار 2020)، عن إعادة تخصيص ...





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