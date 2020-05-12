القبض على 12 عنصراً بداعش في عملية مشتركة بنينوى

2020/05/12 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء (12 ايار 2020)، القبض على 12 عنصراً بتنظيم داعش، في عملية مشتركة بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية مشتركة نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الاول قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق مع استخبارات القيادة ومشاركة قيادة محور نينوى حشد شعبي من القاء القبض على 12 إرهابيا في منطقة الرشيدية بالجانب الايسر من الموصل خلال عملية تفتيش للمنطقة".

وأشار إلى أن "جميعهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت هيأة الحشد الشعبي، الثلاثاء (12 أيار 2020)، انقاذ طفلة تعرض ابويها الى كمين، نصبه تنظيم داعش لهم بقضاء خانقين في محافظة ديالى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "عناصر داعش نصبوا كمينا لعائلة في قرية &ld

بغداد اليوم - ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، الاشتباك مع عناصر داعش إثر كمين استهدف مدنيين في خانقين.

وقال الحشد في بيان، ان "عناصر داعش نصبوا كمينا لعائلة في قرية تفرقة في خانقين اثناء عودتهم الى المنزل، واقدموا على احراق سي

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على احد الارهابيين المشاركين بجريمة "سبايكر"، في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في ال

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