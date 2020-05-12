اليوم.. بلاسخارت تقدم إيجازاً امام مجلس الأمن الدولي عن آخر التطورات بالعراق

2020/05/12 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق ’’يونامي’’، الثلاثاء (12 ايار 2020)، تقديم الممثلة الأممية جينين بلاسخارت إيجاز أمام مجلس الأمن بشأن آخر التطورات في العراق.

وقالت البعثة في بيان مقتضب حصلت عليه (بغداد اليوم)، إن "الممثلة الخاصة للأمين العام ورئيسة بعثة يونامي جينين هينيس بلاسخارت ستقدم إيجازاً أمام مجلس الأمن حول تقرير الأمين العام الأخير عن يونامي وآخر التطورات في العراق".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، رحب الخميس (07 أيار 2020)، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام، في بيان أطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "الأمين العام يعرب عن دعمه للحكومة الجديدة ويدعو إلى تنفيذ إصلاحات ذات مغزى تحقق تحسينات ملموسة في حياة الناس وتقوي المؤسسات الديمقراطية في العراق".

واضاف البيان، أن "الامين العام يكرر التأكيد على أهمية العمل لمصلحة جميع العراقيين من خلال عملية سياسية تمكن النساء والشباب وجميع الطوائف العراقية المتنوعة ، بما في ذلك الأقليات العرقية والدينية من المشاركة بنشاط".

وشجع الأمين العام على "الانتهاء بسرعة من تشكيل الحكومة ، بما في ذلك تعيين النساء في مناصب وزارية لم يتم شغلها بعد"، فيما أكد على "التزام الأمم المتحدة بدعم شعب وحكومة العراق في جهودهما للتصدي لوباء COVID-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".





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