ريال مدريد يعلن وفاة نجمه السابق

2020/05/12 | 10:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، وفاة مهاجمه السابق إيكو أجيلار، عن عمر ناهز 71 عاماً.

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