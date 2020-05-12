مصدر امني لـ “العهد نيوز”: حرائق في مرتفعات مخمور

2020/05/12 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد افاد مصدر امني، بان حرائق اندلعت الليلة الماضية بمرتفعات جبال قرجوغ في قضاء مخمور.وقال المصدر لـ “العهد نيوز”، ان “الحرائق امتدت الى مركز قرى كرسور وبيرواد وسوان قرب اربيل ”.

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