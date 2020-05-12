الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على 12 ارهابيا بنينوى

2020/05/12 | 10:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الثلاثاء، القبض على 12 إرهابياً بعملية مشتركة مع الحشد الشعبي في محافظة نينوى.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في فوج المغاوير الاول قيادة عمليات نينوى وبالتنسيق مع استخبارات القيادة ومشاركة قيادة محور نينوى حشد شعبي، نفذت عملية مشتركة في منطقة الرشيدية في […]

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