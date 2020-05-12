ماذا قال ترمب للكاظمي عن الانتخابات المبكرة؟

2020/05/12 | 10:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد المتحدث باسم البيت الأبيض الأمريكي، جاد دير، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شجع رئيس الوزراء الجديد مصطفى الكاظمي على تنفيذ الإصلاح والانتخابات المبكرة.وقال دير في بيان إن “ترامب تحدث مع الكاظمي لتهنئته على تصديق مجلس النواب العراقي على حكومته”.وأضاف البيان، أن “الرئيس ترامب عبر عن دعم الولايات المتحدة للعراق […]

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