الزجراوي : الدعوات لإجراء تغييرات في الحكومات المحلية وتغيير محافظين تقف خلفها جهات سياسية

2020/05/12 | 10:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأى النائب عن تحالف سائرون، محمود الزجراوي، إن الدعوات التي رفعت في بعض التظاهرات لإجراء تغييرات في الحكومات المحلية وتغيير محافظين تقف خلفها جهات سياسية.وقال الزجراوي إن المطالبات والدعوات بتغيير المحافظين، هي مطالب بعض الأحزاب السياسية، خصوصاً ان هذه … Readmore

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