النزاهة في محافظة نينوى: ضبط عدد من صهاريج الوقود المعدة للتهريب

2020/05/12 | 11:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية تحقيق هيئة النزاهة في محافظة نينوى، عن ضبط عدد من صهاريج الوقود المعدة للتهريب، وعددا من الأشخاص بتهمة التلاعب والرشوة.

وأوضحت المديرية في بيان، انها تمكنت من ضبط وسيطين متلبسين بالجرم المشهود بتلقي الرشوة، أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة لغرض إيصاله إلى أحد المسؤولين بحسب ادعائهما، بغية إخلاء سبيل عجلتين تم ضبطهما محملتين بمادة البنزين المعد للتهريب.

وأضافت المديرية، ان ملاكاتها، تمكنت في عملية منفصلة، من ضبط متهمين آخرين لقيامهما بجلب كميات كبيرة من المشتقات النفطيَّة، بهدف المتاجرة بها في السوق السوداء، وهي عبارة عن صهريج من مادة البنزين، وثلاثة صهاريج أخرى محملةٍ بمادة زيت الغاز.

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