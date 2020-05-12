علماء: عين الإنسان “خزان” لفيروس كورونا

2020/05/12 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت دراسة جديدة أجرتها جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية من خطورة انتقال فيروس كورونا المستجد إلى جسم الإنسان من خلال العين نظرا لوجود نفس المستقبلات المتواجدة في الجهاز التنفسي.وقام فريق من الباحثين في كلية الطب بإجراء الدراسة بعد أن رصدوا حالات التهاب وتهيج في أعين الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد.ونوه الخبراء إلى أن الأعين تنتج مستقبلات […]

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