دراسة اوروبية: الرجال اكثر عرضة لـ”كورونا” من النساء

2020/05/12 | 11:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت أبحاث ودراسات عدة في الآونة الأخيرة، عن تضرر الرجال بصورة أكبر من جراء فيروس كورونا مقارنة بالنساء، لكن هذه الدراسات لم تقدم تفسيرا للأمر.إلا أن دراسة أوروبية حديثة توصلت مؤخرا إلى تفسير مرجح، إذ قالت إن كورونا يستعين بإنزيم الأنجيوتنسين “إيه سي إي 2” من أجل اختراق خلايا ضحاياه.وخلصت الدراسة، التي نشرت […]

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